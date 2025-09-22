Jura Medina que “caballada” del PAN a la alcaldía no está flaca

29 C
Aguascalientes
22 septiembre, 2025
Tendencias

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-La líder de la bancada panista en el Congreso del Estado, Alma Hilda Medina, juró que la “caballada” de Acción Nacional a la alcaldía capitalina no está flaca.

Quien también ha levantado la mano como aspirante mencionó que es una militantes de 27 años que siempre se ha dedicado a trabajar desde la trinchera que le pongan dando buenos resultados, por lo que se toca mujer la alcaldía le gustaría ser tomada en cuenta.

-¿No está flaca la caballada?

– No claro que no, de mujeres esta Paloma, Mónica y estoy yo y de los hombres está José Juan, Juan Pablo y está Enrique.

Dijo en entrevista colectiva en las instalaciones del hospital Miguel Hidalgo tras acudir como invitada a una conferencia de la Asociación Mexicana de Niños con Cáncer (AMANC) que se trata de seis cartas hasta ahorita con méritos.

-¿Muy buena caballada?

-Pues yo no creo que este flaca, yo lo que creo es esperar los tiempos y cada quien trabajado desde donde a cada quien nos toca.