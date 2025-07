Jura Harfuch que el CO ha sido mermado en Sinaloa

Redacción

Ciudad de México.- “Definitivamente las organizaciones criminales han sido mermadas”, declaró Omar Garcìa Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en conferencia de prensa desde la ciudad de Culiacán, cuando presentó los resultados de la estrategia desplegada el año pasado.

El funcionario federal declaró que hace unos meses se reportaban convoyes de camionetas en la capital de Sinaloa, añadiendo que ahora no se tienen registros de eso. “No quiere decir que la situación esté resuelta, lo que decimos definitivamente es que no son igual, no tienen la misma capacidad de fuego que al inicio de estos grupos delincuenciales”, precisó.

García Harfuch reconoció que tiene como objetivos prioritarios detener a los hermanos Iván y Alfredo Guzmán Salazar, hijos del capo del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, y a Ismael El Mayo Zambada.

“No hemos encontrado indicios de otro cártel. Al sur de Sinaloa, algunos grupos delictivos han colocado algunas mantas en donde buscan generar esa idea. Pero del personal que ha detenido la Secretaría de Defensa Nacional o del material, armamento, drogas, etcétera, que se han asegurado, no se ha encontrado algún indicio que apoye esa teoría”, abundó.

El funcionario federal destacó que el objetivo de la presidencia de Claudia Sheinbaum, con la estrategia de seguridad en la entidad es “devolver la paz a las familias de Sinaloa”, destacando el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Policía Estatal.

Con información de La Jornada.

Foto: SSPC