Jura Garza que Compas no cierra, pero se agota el ciclo como modelo de los autos que ensambla

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, insistió en que la planta de Compas no cierra su puertas

Sin embargo, el funcionario estatal dijo en entrevista colectiva que el ciclo de los modelos de las unidades Infinty y Mercedes Benz que ahí se fabrican está llegando a su fin.

Ante este escenario ante este reacomodo se está buscando que otros modelos de autos se pueden asignar para esta planta y de esta manera reactivar su dinámica.

-¿Se prevén despidos, les han notificado?

-Eso se ha comentado, ya se hizo en su momento un reajuste en turnos, pero no tengo información de algún recorte.

-¿Cierre?

-No, no vemos ese escenario, más no obstante estamos trabajando con Compas para saber cuáles son sus requerimientos y trabajar de la mano con ellos.