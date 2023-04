Jura ‘Chicharito’ que nunca jugará en el América

Redacción

México.- De regresar a jugar a México Javier ‘Chicharito’ Hernández lo tiene claro y no sería para enrolarse con el América porque la primera opción sería en Chivas.

En este sentido el jugador comentó en entrevista para Fox Sports “en América no voy a jugar; nunca soy de cerrarle la puerta a situaciones, pero en América no voy a jugar, no. Soy chiva de corazón y sí se puede dar que juegue en otro club, pero si llego a pensar en irme a México, la opción número uno sería Chivas a como dé lugar”.

Cabe recordar que ‘Chicharito’ se formó en la cantera rojiblanca y tras sus buenas actuaciones en el Guadalajara y la Selección Mexicana fue el primer gran traspaso de un canterano, a sus 20 años, a un grande de Europa: el Manchester United, en 2010.

Resaltando que con Chivas, ‘Chicharito’ hiló cinco fechas anotando, hecho que se dio en el Torneo Bicentenario 2010, de la fecha 1 a la 5; su racha fue cortada por una lesión; a la postre, fue campeón de goleo con 10 tantos; siendo su número 14 con el Guadalajara uno de los más memorables del club.

Recordemos que Javier Hernández Balcázar debutó en Primera División un 9 de septiembre de 2006, en el duelo entre Chivas y Necaxa; entró de cambio y aportó un gol para el triunfo; asimismo ha jugado tres Mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, en todos ellos ha jugado los 4 partidos que disputó el Tri y colaboró con una anotación en cada uno; y es el máximo anotador de la Selección Mexicana con 52 goles.

*Con información de Excelsior.