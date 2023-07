Jura “Chaquetas” Salazar que va auditar a MIAA cada 3 meses

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- El presidente de la comisión permanente de agua potable alcantarillado y saneamiento del Cabildo Capitalino, Luis Armando Salazar Mora, anticipó que cada tres meses estarán convocando a responsables de MIAA para que ofrezcan un resumen de lo realizado en ese periodo.

El edil guinda, detalló en este sentido ‘claro, así vamos a estar vigilando, de que cada 3 meses ver su trabajo, punto, sí porque si creen que van a estar aquí 4-5 años y no les van a investigar, no, cada tres meses, digo es prudente, no, que cada tres meses vamos a hacer un resumen, ¿qué has hecho, cómo lo has hecho, y de qué se trata?’.

A ello el regidor morenista añadió ‘cada tres meses, si, no, pues imagínate, nos vemos en tres años, no pues ya ni vamos a estar, pero es fácil de demostrar el trabajo y el desempeño cuándo traes un trabajo hecho, no, ósea, digo a ver es fácil de entender no vas a las reuniones, no te presentas, estas empezando a dejar caer todo, pues te das cuenta rápido’.

De la gran encomienda que implica, aseveró ‘ya saben a lo que vienen, no pero mira, a ver, lo que queremos es que MIAA, caray, no se parezca a ninguna otra empresa, no, MIAA deben de ser amigable, debe tener 24/7 agua, de buena calidad, a un buen precio, pero principalmente que atiendan al ciudadano, si, porque por ejemplo un reporte cuánto te gusta que se tarden, unas semana y eso no puede estar sucediendo’.