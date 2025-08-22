Jura Alonso que investigación de la Estafa Ponzi está al 70% 

22.3 C
Redacción 

Aguascalientes, Ags.-El Fiscal General del Estado, Manuel Alonso García, presumió de un avance del 70 por ciento en las investigaciones de la Estafa Ponzi.

En entrevista colectiva, el responsable de la procuración de justicia aseguró que no hay carpetazo a las investigaciones que continúan su marcha.

Adelantó que dentro de los avances están a punto de cumplimentar una orden de aprehensión en contra de uno de los involucrados este este fraude.

“Nosotros creemos que con la detención de esta persona nos va a permitir avanzar más en el caso”.

Advirtió que no habrá impunidad para nadie en este asunto que involucra a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, al Issspea y a la propia Fiscalía del Estado.

“Seguimos trabajando, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y como se los he dicho, ni en este, ni en otros casos habrá impunidad para nadie”.