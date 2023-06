Jura Alito que el PRI no perderá el registro en 2024

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Para Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), éste instituto político se encuentra lejos de perder el registro para las votaciones de 2024; argumentando que las derrotas electorales, incluyendo la reciente por la gubernatura del Estado de México, se originaron por los propios mandatarios tricolores.

“N’ombre cómo crees. Te voy a dar un dato importante, de las últimas 24 elecciones para gobernador, el PRI ha aportado el 48 por ciento de los votos en nuestra coalición, en las elecciones de Estado de México y Coahuila aportamos el 70 por ciento. Me puedes decir que no se ganaron las gubernaturas, pues sí no se ganaron porque los gobernadores las entregaron y eso está claro. Nosotros estamos trabajando, hay una gran presencia”, afirmó a pregunta expresa sobre el futuro del tricolor.

– En ese sentido, ¿qué opina de la renuncia de Omar Fayad (ex gobernador de Hidalgo) al PRI?

– No me merece ninguna respuesta. ¿Qué representa?, pues nada. Sólo hacer el juego sucio al gobierno.

En las pasadas votaciones por gubernaturas, el PRI encabezó el triunfo de la coalición con PAN y PRD por la gubernatura de Coahuila, pero fueron derrotados por Morena en el Estado de México, la cual gobernaron por más de 90 años.

“Corcholatas son sinvergüenzas”

Entrevistado en esta ciudad, Moreno Cárdenas reiteró que los principales candidatos de Morena a la Presidencia de la República han violentado las reglas y no descartó que se puedan tomar acciones legales.

“Son unos cínicos, unos sinvergüenzas en el más amplio comentario pues no respetan el proceso, ni las instituciones democráticas. No sólo se les va a denunciar, se tiene que proceder pues ha habido una resolución de la autoridad electoral que no lo pueden hacer”, manifestó.

– ¿No van tarde, pues Morena parece ir muy adelantado?

– Sí, porque al final no respetaron los tiempos. El financiamiento y cómo hicieron campaña siendo funcionarios, andaban por todo el país y no porque lo hagan ellos, lo vamos a hacer nosotros, pues queremos que se respete la ley. El proceso electoral empieza el primero de septiembre y vamos en tiempo.

De paso, Moreno reiteró que se mantienen abiertas las puertas a Movimiento Ciudadano en la alianza Va por México: “La apertura debe estar siempre a un frente amplio, cuatro es más que tres y la suma es importante con la sociedad”.

– ¿Pero aún no llegan a un acuerdo?

– No, hay siempre la oportunidad de construir y debemos pensar primero en México.

El dirigente nacional estuvo en Aguascalientes donde ofreció una conferencia en el Museo Descubre y donde acudieron particularmente militantes locales del PRI.