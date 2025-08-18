Jung Hoo Lee realiza atrapada de película para los Giants

Redacción

El jardinero central de los Giants de San Francisco, Jung Hoo Lee, protagonizó una atrapada impresionante durante la victoria del domingo sobre los Rays de Tampa Bay, que incluyó la participación de sus pantorrillas y rodillas.

En la parte alta de la cuarta entrada, Lee corrió hacia su izquierda tras un batazo de Yandy Díaz, se deslizó y extendió la mano para intentar atrapar la pelota. Aunque el balón se le escapó del guante y rodó por su muslo y pantorrilla, el surcoreano de 26 años logró asegurar la jugada justo debajo de las rodillas y, al ponerse de pie, sacó la pelota con total naturalidad.

“No me importa lo que digan, esa es la atrapada de la década”, declaró el comentarista de los Giants, Duane Kuiper.

Los Giants ganaron 7-1, rompiendo una racha de siete derrotas y poniendo fin a un mal momento que los había visto perder 15 de sus últimos 16 partidos en Oracle Park.

“El viento era bastante fuerte y la pelota se extendía mucho, así que intenté deslizarme”, explicó Lee a los periodistas a través de un intérprete. “La atrapé, pero sentí que se me iba por debajo del cuerpo, empezando por el pecho. Fue una atrapada curiosa, sin duda… Al final, la apreté con las pantorrillas”.

Su compañero Drew Gilbert calificó la jugada como “ganadora de un jugador ganador”, mientras que Yandy Díaz aseguró que estaba seguro de conseguir un doble antes de ver a Lee salir con la pelota entre las piernas. “Creo que es el único jugador que ha hecho eso. Fue una jugada muy extraña”, dijo.