Julión Álvarez lanza nuevo disco

Redacción

Ciudad de México..-Julión Álvarez terminará el 2023 con la promoción de su nuevo disco “De hoy en adelante, que te vaya bien”, una producción llena de nuevos retos, de renovación, de arte y sobre todo de cariño para la gente que siempre ha estado junto al artista a pesar de las adversidades que ha atravesado durante su carrera.

“De hoy en adelante que te vaya bien” ya está disponible en las plataformas digitales de la estrella grupera, está conformada por las canciones: “Las fuentes de Ortiz”, “Hey baby”, “De hoy en adelante”, “Maldita faja”, “Que te vaya bien”, “No se ocupa más”, “Aquí algo cambió”, “Lección aprendida”, “Qué sería de mi”, “Me vas a pedir que vuelva”, “La hice sufrir” y “Ay dolor”.

El catalogado como “rey de la taquilla” también está festejando que ya tiene todas las herramientas necesarias para el desarrollo de su carrera, pues permaneció durante cinco años sin plataformas debido a problemas legales con el gobierno de Estados Unidos, situación que ya quedó resuelta desde mayo de 2020.

El estreno del nuevo disco del grupero llega después de que Julión estuviera unos días fuera de trabajo debido a que su salud no había estado del todo bien, ya que pasó por una racha en la que tuvo muchos compromisos y eso le provocó exceso de cansancio.

“Veníamos del mes de octubre de trabajar 15, 16 fechas, y no fue la garganta, saliendo de ahí me tuve que salir rumbo al hospital, se me inflamó la vesícula, antes de llegar al show, empiezo a sentir un dolorcito en la parte baja de lado derecho de las costillas”, declaró el cantante originario de Chiapas,