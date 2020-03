Julión Álvarez habla de la boda de la hija de “El Chapo”

Redacción

Ciudad de México.-El cantante Julión Álvarez rompió el silencio con respecto a su participación en la boda de la hija de conocido narcotraficante.

A pesar de los problemas que ha tenido Julión Álvarez por estar supuestamente vinculado a situaciones ilícitas, el cantante se presentó con libertad junto a Manuel Figueroa y Calibre 50 en la boda de la hija de “EL Chapo” Guzmán hace unos meses.

En su rueda de prensa, previo a su concierto en Tijuana, Julión habló de varios temas importantes, entre ellos, sus hijas, los cambios que están ocurriendo en la música, sus problemas legales los cuales afectan a su organización y sus ventas, el coronavirus y también abordó el tema controversial de su presentación en dicha boda.

Nosotros nos dedicamos a entretener, a divertir a amenizar a algún evento como el de cualquier persona, a lo mejor de repente no sabemos. Cuando vamos a los eventos privados, un servidor es quien directamente los trata. Tengo 18 años en la música entonces, quiere o no uno va (sabiendo) en una llamada tienes para saber qué tan delicado o no es… Sin preguntar o sin saber vamos al evento y estando ahí nos damos cuenta de qué se trata, como cualquier fiesta. Es nuestro trabajo…

Y continuó; “No defiendo a nadie pero sí hablo en nombre de mucha gente, la familia no se escoge, y yo creo que ellos y mucha gente tienen derecho de celebrar sus cumpleaños, sus bodas y cualquier tipo de celebración… entonces, si nosotros somos invitados a organizar sus fiestas créanme que (de esto vivimos) y con gusto vamos. “

Con información de Soy Grupero