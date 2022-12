Julión Álvarez explica por qué cantó borracho en palenque

Redacción

El cantante hizo su regreso triunfal a la música este año, luego de que se viera forzado a dejarla mientras arreglaba algunos problemas con la justicia estadounidense.

Sin embargo, tras su regreso, solo se ha visto envuelto en diferentes polémicas y esta vez no fue la excepción, pues fue captado con unos tragos de más durante una presentación que hizo en un palenque de Querétaro el viernes pasado.

Lo anterior desató fuertes críticas contra Julión, pues señalaron que era una falta de respeto para sus fans que lo esperaron por horas. Por lo que el cantante salió a aclarar todo a través de sus redes sociales.

“El viernes, después de tres eventos, uno más con lleno total con tan bonita respuesta, me llevo mi hermano @ricaalvarezm de sorpresa al grupo @traviezoz_official”, quienes le compusieron el corrido ‘A mi paso’.

Dicha canción habla sobre lo que sucedió al ser colocado en la lista negra del Departamento del Tesoro en Estados Unidos, un problema con el que lidió más de cinco años y que pausó su carrera artística.

“Les comparto… me la cantan, me ganó el sentimiento. Días sin tomar como ese día lo hice porque quería evitar llorar…( no se logró). No es excusa, no me arrepiento y no es que sea sinvergüenza”.

“A nadie le deseo lo que viví e hice vivir a mi familia, amigos y equipo de trabajo… Nos seguimos viendo y les sigo agradeciendo tanto cariño y apoyo. Fans, amigos, familia, equipo de trabajo”, puntualizó.