Julio se puso bravo y agredió a un policía

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Policías Estatales de Aguascalientes detuvieron en calles del fraccionamiento Bosques del Prado a un sujeto que tenía en su poder sustancia granulada con las características propias del cristal, el cual durante su captura agredió a uno de los oficiales aprehensores, fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.

Fueron policías estatales que al realizar su recorrido de vigilancia sobre Avenida Aguascalientes y calle Monte Everest detectaron a un sujeto a bordo de una motocicleta Italika en color negro sin placas de circulación, por lo cual le indicaron a su conductor que detuviera la marcha pero contrario a obedecer se dio a la fuga, generando una persecucion que terminó cuadras adelante.

El individuo dijo responder al nombre de Julio N de 33 años, durante la inspección corporal preventiva le detectaron entre sus pertenencias una bolsa que contenia sustancia granulada al tacto con las características propias del cristal que dio un peso aproximado de 24 gramos, en ese momento el individuo agredió al oficial aprehensor siendo neutralizado en ese momento.

Finalmente, Julio N fue trasladado junto con la moto y la bolsa que contenia sustancia granulada al tacto ante el Agente del Ministerio Público del fuero común en turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho como presunto responsable de lesiones y posesión de la sustancia presumiblemente ilícita.