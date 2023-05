Julio Preciado criticó el cartel del Festival ARRE

Redacción

México.- La selección del cartel de la primera edición del Festival ARRE, encabezado por Natanael Cano y Peso Pluma, ha generado controversia entre algunos sectores de la industria musical, especialmente por parte del reconocido cantante Julio Preciado.

Cabe comentar que el evento, programado para los días 9 y 10 de septiembre en la Ciudad de México, tiene como objetivo destacar el talento y las tradiciones de México, según los organizadores.

Por su parte Julio Preciado mostró su malestar al ver que artistas de gran trayectoria como Ramón Ayala y Alicia Villareal no figuran como estelares en el festival, lo cual considera que es una falta de respeto hacia ellos.

Ello durante una entrevista en el programa De primera mano, en que el icónico intérprete de música regional mexicana expresó su descontento con el evento, y dijo “a mí esto se me hace una falta de respeto: ver a dónde colocan a un Ramón Ayala, a una Alicia Villareal”.

El músico originario de Mazatlán, Sinaloa, siguió manifestando su desacuerdo añadió: “¿Cómo crees que Ramón Ayala le va a abrir a estos muchachitos? ¿Cómo crees que Huracanes del Norte va a ir a abrir? ¿Cómo crees que Alicia Villareal o la misma Edith Márquez?”.

En este mismo sentido Julio Preciado cuestionó la posición de artistas consolidados en comparación con aquellos que están en auge en la actualidad.

Y es que en el cartel del Festival ARRE, se destacan proyectos recientes de gran impacto como Fuerza Regida, Marca MP, Marca Registrada, Luis R. Conriquez, Yahritza y su esencia, y Edén Muñoz, mientras que artistas consolidados como Los Cadetes de Linares, Caballo Dorado, El Coyote y Edwin Luna aparecen en letras de menor tamaño.

De ahí que el cantante enfatizó la importancia de tener dignidad al aceptar un compromiso y considerar la posición que se les asigna en la cartelera; y mencionó que no fue invitado al festival, pero si hubiera recibido una invitación, habría evaluado cuidadosamente las condiciones antes de aceptar.

Julio Preciado, concluyó dejando claro su desacuerdo y su postura respecto al Festival ARRE: “Señores, muchas gracias, no comulgo con este movimiento, no soy de estos tiempos y no voy a poner mi nombre para que otro se haga rico”.

Tales declaraciones han generado un debate en la industria musical y entre los fanáticos, quienes expresan opiniones diversas sobre el tema; y es que algunos apoyan la visión de Julio Preciado, considerando que los artistas con una larga trayectoria merecen un reconocimiento destacado, mientras que otros defienden la inclusión de talentos emergentes en eventos como este, que buscan renovar y dar espacio a nuevas propuestas musicales.

A la fecha, los organizadores del Festival ARRE no han respondido públicamente a las críticas de Julio Preciado; no obstante que dichas declaraciones han generado una reflexión sobre la importancia de reconocer y valorar la trayectoria de los artistas consolidados en la industria musical, al tiempo que se abre espacio para nuevas generaciones.

*Con información de Excelsior.