Julio César Chávez Jr. sale libre

Redacción

EU.-La familia Chávez puede descansar luego de conocer la decisión del juez sobre el caso de Julio César Chávez Jr., la mañana de este jueves 11 de enero un juez del condado de California, Estados Unidos, le otorgó la fianza al excampeón mundial, por lo que el hijo de Julio César Chávez saldrá libre este mismo día y seguirá su proceso en libertad.

En las inmediaciones de la Corte Superior de Van Nuys, California, sus abogados Guadalupe Valencia y Michael Valencia explicaron ante varios medios que las autoridades norteamericanas permitieron que el Junior salga libre con la condición de ingresar a un programa de rehabilitación, es decir que del centro policial pasará a un psiquiátrico.

Según explicó Lupe Valencia, tanto las autoridades norteamericanas como la defensa del Junior quieren lo mejor para él, por ello incluyeron el programa de rehabilitación como parte de las condiciones para que salga libre y deje la prisión este 11 de enero.

Chávez Jr. salió de prisión en EEUU para ingresar a un programa de rehabilitación de adicciones (Foto: Cuartoscuro)

Los abogados del Junior explicaron que la tardanza en el proceso fue debido a que en las cortes estatales de EEUU lleva de 2 a 3 días dictar la fianza. Chávez Jr. estuvo privado de su libertad al menos cinco días desde que se tuvo el primer reporte de su detención.

Para el caso del hijo del César del boxeo se le fijó un pago de USD 50 mil, que en pesos mexicanos rondaría los 845 mil 385 pesos, según el tipo de cambio del día en el que saldrá de prisión. Cabe recordar que en un inicio el pago para su liberación era USD 75 mil, pero su defensa logró reducirla a los USD 50 mil.

La defensa de Julio César Chávez Jr. se encargó de poner al corriente a las autoridades norteamericanas sobre la situación que ha lidiado su cliente en cuanto al tema de adicciones, al saber los antecedentes del Junior el juez sentenció que sea atendido en una clínica especializada en temas de salud mental y adicciones. Hasta el momento se desconoce si podrá recibir noticias o cuál será el proceso que tendrá que realizar.

Son tres los cargos que enfrenta Chávez Jr., todos están relacionados con posesión ilegal de armas, de acuerdo con los abogados; debido a que Julio aún está vinculado a ellos no dieron más detalles al respecto.

El 15 de febrero Chávez Jr. tendrá una segunda audiencia en la corte, en la cual iniciará el proceso de los cargos que enfrenta, es decir que con su liberación no se le retiraron los delitos de los se le acusa, en esta primera etapa de su juicio únicamente se le leyeron los cargos y se pactó la fianza.

Será en los próximos días que se conozca la situación legal del primogénito de Chávez González y cuáles podrían ser sus sanciones, en primera instancia ya dejó la prisión para rehabilitarse.

Julio César Chávez no acudió a la primera audiencia de su hijo en EEUU (Foto: Cuartoscuro)

Un detalle que llamó la atención en la audiencia del Junior fue que no acudió su padre ni ningún miembro de su familia, únicamente los abogados estuvieron presentes.

En cuanto a los motivos de por qué Julio César no viajó a EEUU para ver a su hijo se debió a que los abogados de la familia les sugirieron no hacerlo.

“Nosotros les dijimos que no estuvieran aquí, es mejor que no estén aquí, es muy difícil para el papá y la familia mirar a Julio en estas condiciones. Estos procesos no son algo de placer para la gente, pero ellos, por medio de nosotros, están aquí y lo están apoyando 100 por ciento”, detallaron.

Con información de Infobae