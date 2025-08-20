Julio César Chávez Jr. queda en prisión preventiva

Redacción

Un juez federal dictó prisión preventiva justificada a Julio César Chávez Carrasco, mejor conocido como Julio César Chávez Jr., en el Penal Federal de Hermosillo, tras ser imputado por el delito de delincuencia organizada con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción conocida como “Los Chapitos”.

Enrique Hernández Miranda, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Sonora, determinó duplicar el plazo para definir la situación jurídica del boxeador, por lo que será hasta el sábado a las 17:00 horas cuando se resuelva si lo vincula o no a proceso.

La audiencia inicial comenzó el lunes a las 20:47 horas y concluyó ayer a las 00:56 horas, según la agenda electrónica del Centro de Justicia. Chávez Jr. permanecerá bajo prisión preventiva hasta que el juez defina su estatus legal.

Al pugilista se le imputa participar en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de tráfico y fabricación de armas, en la modalidad de quien introduce clandestinamente armas, municiones, cartuchos y explosivos al país. La orden de aprehensión en su contra fue emitida el 14 de enero de 2023 por un juez federal de Sonora.

Chávez Junior fue detenido el 2 de julio en California y deportado a México el pasado lunes, siendo entregado en la Garita de Nogales bajo la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la acusación de la FGR, el boxeador habría actuado como “esbirro” de “Los Chapitos”, participando como ajustador de cuentas de la organización. La Fiscalía presentó como evidencia llamadas telefónicas intervenidas a presuntos narcotraficantes donde se le menciona, además de antecedentes migratorios y detenciones por conducir bajo influencia de alcohol.