 Liberan a Julio César Chávez Jr

Redacción

Hermosillo, Son.- Julio César Chávez Carrasco, conocido en el mundo del boxeo como El hijo de la Leyenda, fue puesto en libertad condicional este domingo, luego de que un juez federal determinó que puede continuar su proceso penal fuera de prisión, abandonando el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 11 de Hermosillo.

De acuerdo a La Jornada, Rubén Fernández Benítez, abogado de Chávez Jr., confirmó ya se encuentra con su familia y deberá cumplir con diversas medidas cautelares, como la prohibición de salir del país sin autorización judicial. “Lo importante es que ya está con su familia y que su papá está muy contento con la resolución”, señaló el abogado, aunque lamentó la demora en la liberación que, aseguró, ya se había ordenado desde el sábado por la noche.

La defensa del boxeador argumentó que las pruebas de la fiscalía carecen de validez, pues se basan en testimonios de personas no identificadas y documentos sin valor jurídico en México. El abogado Fernández Benítez calificó el caso de la FGR como “anécdotas de camaradería más que en pruebas concretas”.

La próxima audiencia de Julio César Chávez Jr. se programó para el 24 de noviembre, fecha en la que el juez evaluará los avances de la investigación complementaria. De ser encontrado culpable, el ex campeón podría enfrentar una pena de entre cuatro y ocho años de prisión.

Con información de La Jornada