Julio César Chávez Jr. aparece con gorra del ‘Chapo’ Guzmán y causa polémica en redes

Sinaloa.-Tunden a boxeador por gorra de “El Chapo”.

Como ya es una costumbre en la cuenta de Instagram de Julio César Chávez Jr., la polémica volvió a girar a su alrededor debido a su apariencia física, aunque en esta ocasión fue dirigida a una de las prendas que usaba, pues salió con una gorra que portaba la imagen del narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera.

Además de que figuraba claramente el rostro del Chapo, la fotografía estaba adornada con una pequeña corona de lado, como si se tratara de una idolatría al delincuente detenido en Estados Unidos y quien recientemente recibió la confirmación de su cadena perpetua.

En la parte inferior de la visera se encontraban los colores de México junto a su escudo, un acto prohibido por la Constitución Mexicana al traer impresos dos de los tres lábaros patrios y ser comercializados, por lo que recibió varias críticas a lo largo de su transmisión mediante los comentarios. “No lo veas”: Chávez Jr se defendió tras recibir críticas por usar gorra del “Chapo” Guzmán (Foto: @jcchavezjr / IG)

El Hijo de la Leyenda se defendió de las críticas y argumentó que no debían hacer caso al “símbolo del Chapo”, pues incluso se atrevió a decirle “enfermo mental” al comentario que lo criticó y sentenció con un “no tengo que darle explicaciones a nadie”.

En el video, presente en su perfil de Instagram @jcchavezjr, el boxeador sinaloense invitó a sus seguidores a ver la bandera u otros elementos que salían durante la transmisión, por lo que no quiso entrar más en polémica; sin embargo, en ningún momento se desprendió de la gorra.

“No tiene nada de malo. No veas los símbolos ni nada. ¿Por qué no me dicen ‘ah tiene a México’? Ves otra cosa porque tu cabeza está enferma. Es tú cabeza”

(Foto: Instagram/@jcchavezjr)

Esas fueron las primeras palabras que el pugilista de 35 años mencionó cuando leyó las críticas por su gorra, por lo que decidió hacer caso omiso y mantener su postura de que “no tenía nada de malo” portar la gorra con la imagen del ex líder del Cártel de Sinaloa.

“Son personajes que hay en diferentes partes. No tengo que darte explicaciones, pero tienes que verlo así para que las cosas sean mejores en México o en todo el mundo, tienes que ser abierto”, afirmó Chávez Jr.

Posteriormente agregó que la foto de Guzmán Loera era una imagen más que no debería provocar odio en ninguna parte. “Una imagen, una canción no puede provocar el enojo o la molestia… No tiene nada que ver. Relájate”, señaló. Existe un vínculo entre Ovidio Guzmán y la familia del “Chapo” con Julio César Chávez Jr. (Fotos: Archivo // Cuartoscuro)

Además de que El Chapo y Chávez Jr. son de Sinaloa, anteriormente se dio a conocer que hay otro vínculo entre el boxeador y miembros del grupo narcotraficante que encabeza Loera, pues gracias a su todavía esposa, Frida Muñoz Román, habría un nexo cercano el Cártel.

Chávez Jr. tiene una hijastra con Frida. La joven tiene 16 años y se llama Frida Sofía Guzmán Muñoz; sin embargo, la polémica recae en el padre de Frida Sofía, quien es Edgar Guzmán López, hijo de Joaquín ElChapo Guzmán.

Aunque El Hijo de la Leyenda ha fungido como el padre de Frida Sofía, el púgil sabe de la verdadera familia de su hijastra, por lo que reconoció cierta cercanía con la familia Guzmán, que ahora sería comandada por Ovidio, uno de los vigentes líderes del Cartel de Sinaloa y que es buscado por autoridades estadounidenses.

A pesar el ex campeón mundial reconoció su parentesco pidió no ser ligado directamente con la familia de narcotraficantes de Culiacán y explicó que por su hijastra Frida Sofía es el único motivo con el que se relaciona.

