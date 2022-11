Julia Fox dice que ayudó a Kim Kardashian al salir con su ex

Redacción

Julia Fox terminó su relación con el rapero Kanye West, ex esposo de la socialité Kim Kardashian. Y la actriz aseguró que eso fue lo mejor que pudo hacer por la también empresaria, ya que aseguró, era la única que podía ayudar a Kanye a olvidar a su ex pareja.

En realidad, Julia aseguró que no estaba interesada en conquistar a un hombre famoso porque siempre acaban siendo “mucho más aburridos de lo que parecen”, pero también sabía que si alguien podía hacerle olvidar a su esposa era ella, y lo consiguió. Al menos durante un breve mes.

“He de decir que ese mes que pasamos juntos, él no estaba en Twitter, no estaba en ninguna red social. Ni siquiera hablaba de su relación en público. Solo hablábamos de ropa y de ideas y planes extraños para el futuro y de nuestras esperanzas y sueños para la infancia y la educación. Fue realmente hermoso. En el momento en que empezó a tuitear, me marché”, afirmó la actriz.

Julia tenía claro que no iba a quedarse al lado de alguien que no quería aceptar su ayuda y nunca se planteó que fuera responsabilidad suya salvarlo.

Tampoco le pareció justo que la critiquen por haber mantenido una relación sentimental con un hombre que ha realizado varios comentarios antisemitas y se niega a retractarse, porque todo eso sucedió después de que ellos se separaran.

Con información de Quién