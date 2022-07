Jugador del Barcelona se inspira en “Goku”

Redacción

España.-El delantero del conjunto blaugrana lleva puestos, en algunos partidos, sus zapatos de fútbol adornados de “Goku”, además de celebrar como el “Súper Saiyajin”.

Hace un tiempo, el delantero del Barcelona dio a conocer la gran afición que tiene por ‘Dragon Ball’ y, en particular, por “Goku”.

De acuerdo con director de Mercadotecnia de Bandai México, nuestro país es el tercer consumidor más importante de ‘Dragon Ball’.

Hasta el año pasado, antes de la salida de Messi, el valor de marca del Barcelona era de 1.266 millones de euros.

Por medio de su cuenta de Twitter, un jugador del Barcelona compartió su afición por el legendario héroe de ‘Dragon Ball’, “Goku”, de quien, incluso, se ha hecho un tatuaje en su brazo.

Actualmente, al hablar del Barcelona FC, hablamos de uno de los equipos de fútbol más importantes de los últimos 20 años, además de ser una de las marcas más reconocidas y un club esencial para la industria del fútbol.

Sin duda, la partida de Lionel Messi del club blaugrana el año pasado ha sido, hasta el momento, uno de los golpes más fuertes a su economía. La salida del ’10’ argentino le costó al Barcelona 137 millones de euros, perdiendo una cantidad sumamente importante a su valor de marca.

Hasta el año anterior, de acuerdo con el informe Brand Finance Football 50 2021, el Barcelona FC era la segunda marca de clubes de fútbol más valiosa del mundo, con un valor de marca de 1.266 millones de euros.

Hoy, el equipo catalán parece que, poco a poco, está sanando sus finanzas, renovando gran parte de su plantilla con el fin de volver a ser una de las entidades deportivas más importantes y un contendiente serio en Europa.

Jugador del Barcelona muestra su afición por “Goku”

Uno de los casos que más ha llamado la atención entre los fans del Barcelona es la serie de fichajes que la directiva ha realizado, algunos de ellos bien recibidos, mientras que otros no. Dentro de la larga lista de jugadores que llegaron para reforzar la plantilla, el delantero, ex jugador del Arsenal y del Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, se ha ganado a la afición no tanto por sus goles (que no ha marcado muchos), sino por un detalle particular en su vida personal.

Resulta que Aubameyang se ha declarado como un ferviente admirador de ‘Dragon Ball’ y, especialmente, de “Goku”, a quien, incluso, tiene tatuado en uno de sus brazos, pero su afición no se detiene ahí, pues esta la ha llevado hasta la cancha.

En algunos partidos, se ha visto al delantero de 33 años de edad portando sus zapatos de fútbol decorados con la figura de “Goku” convertido en el nivel 3 de Súper Saiyajin, además de hacer festejos en referencia al superhéroe, tal como él mismo lo ha compartido por medio de sus redes sociales.

Pierre-Emerick Aubameyang playing preseason with custom Dragon Ball Z boots pic.twitter.com/gTDTMqIUjb — ESPN FC (@ESPNFC) July 26, 2022

“Sabes que a la Bola de Dragón le puedes pedir un deseo, y yo quería ganar el partido y marcar un gol para mis abuelos y mi familia”, mencionó el delantero en una entrevista después de anotar en un partido y celebrar al estilo de “Goku”.

Al día de hoy, ‘Dragon Ball’ es una de las series animadas más vendidas en todo el mundo, sólo superada por ‘One Piece’. Además, México es uno de los principales consumidores de dicho anime a nivel mundial.

En 2020, durante la presentación de la ‘Dragon Ball Experience’ se dio a conocer que México es el tercer país en el mundo con más fans de la serie animada, así lo reveló el propio director de Mercadotecnia de Bandai México.

De alguna manera, el caso de Pierre-Emerick Aubameyang recuerda a lo que, hace unos años, realizaba el futbolista chileno, Sebastián González “Chamagol”, ex delantero del Atlante, quien festejaba sus goles al estilo del “Chapulín Colorado”, el icónico personaje de Roberto Gómez Bolaños y que incluso hizo que el programa del cómico recobrara su valor.

El Chamagol era mas el Chapulín Colorado que el mismísimo Roberto Gómez Bolaños. https://t.co/Ho1aCgzx61 — Pashenski (@Pashenski) April 24, 2021

Sin duda, el poder de la cultura pop es inmenso y pruebas de ello lo podemos ver a diario, y es que, al final, las personas necesitan sentirse identificados con algo, ya sea un músico, una canción, una película o, como es el caso del jugador del Barcelona, con un personaje animado.

Con información de Merk2