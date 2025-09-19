Juez desecha demanda de Trump contra The New York Times

Redacción

Un juez federal en Florida desestimó la demanda por difamación que Donald Trump interpuso contra The New York Times, al considerar que el escrito de 85 páginas presentado por su equipo legal era excesivo, confuso y no cumplía con los estándares básicos de las cortes federales.

El juez Steven D. Merryday, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, resolvió este viernes que la querella “contraviene inequívoca e inexcusablemente” la Regla 8 de Procedimiento Civil, la cual exige que una demanda sea una exposición “corta, sencilla y directa de los hechos alegados”.

“El ataque de Trump contra The Times fue claramente impropio e inadmisible”, escribió el magistrado, al precisar que un litigio no debe convertirse en “un foro público para vituperios e invectivas” ni en “un megáfono para las relaciones públicas”.

Pese al revés, el juez abrió la puerta para que el expresidente presente nuevamente la demanda en un plazo de cuatro semanas, siempre y cuando el documento no exceda las 40 páginas. El equipo legal de Trump ya adelantó que lo hará. “El presidente Trump continuará responsabilizando a las Noticias Falsas a través de esta demanda poderosa contra The New York Times, sus reporteros y Penguin Random House, de acuerdo con las indicaciones del juez”, dijo un portavoz en un comunicado.

La demanda acusaba al diario de actuar como “vocero virtual” del Partido Demócrata y también incluía como demandados a la editorial Penguin Random House y a cuatro periodistas del periódico, dos de los cuales escribieron el libro Lucky Loser: Cómo Donald Trump Dilapidó la Fortuna de su Padre y Creó la Ilusión del Éxito.

Un vocero del diario neoyorquino celebró la decisión judicial y aseguró que la resolución confirma que el documento presentado “era político y no una presentación legal seria”.

Trump había reclamado 15 mil millones de dólares en daños y perjuicios, pero por ahora su ofensiva contra el periódico queda en pausa, pendiente de que su equipo reintente con un escrito ajustado a las reglas del tribunal.