Juez cierra investigación contra Juan Collado

Ciudad de México.-Se concluyeron los plazos, por lo que se han cerrado investigaciones en torno a Juan Collado.

El Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, Jesús Eduardo Vázquez Rea, cerró la investigación complementaria en el proceso que se le sigue al abogado Juan Collado, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

El juzgador dio a la Fiscalía General de la República (FGR) 15 días para presentar una acusación y la pena de prisión que prevé sea impuesta a quien fuera abogado del ex Presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La orden del Juez se dio luego de que tanto la Fiscalía como la defensa de Collado decidieron no ampliar más el proceso.

El pasado 13 de enero, Vázquez Rea presidió una audiencia donde la defensa de Juan Collado pidió que se solicitara una copia del proceso por falsedad en declaración iniciado en Querétaro contra Sergio Hugo Bustamante Figueroa, ex socio de Caja Libertad y principal testigo en el caso contra Collado.

En la imagen se observa la fachada de una casa de crédito de Libertad Servicios Financieros (Caja Libertad), cuyo presidente era el abogado Juan Collado. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro

De acuerdo con declaraciones de la defensa de Collado Mocelo, citada por medios, ninguna de las dos partes amplió el plazo de la investigación complementaria, por lo que desde el 14 de enero comenzó el plazo de 15 días hábiles para que la Fiscalía, a cargo de Alejandro Gertz Manero, decida o no presentar la acusaron contra el abogado.

Lo que sigue en el caso contra Juan Collado es esperar a que el Juez cite a una audiencia intermedia donde será expuesta la acusación, se acordarán los hechos que no serán objeto de discusión y se mostrarán los datos de prueba que se seguirán en el juicio oral.

Collado Mocelo, abogado de Carlos Romero Deschamps, fue detenido la tarde del pasado 9 de julio por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en un restaurante de la Ciudad de México.

Juan Collado es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente Carlos Salinas, el ex Gobernador Mario Villanueva Madrid y Enrique Peña Nieto.

Es egresado de la Universidad Panamericana y proveniente de la dinastía de importantes figuras del derecho del país, actualmente esposo de la actriz de Televisa Yadhira Carrillo.

La Fiscalía General de la República confirmó la detención de Juan Collado Mocelo, abogado de Romero Deschamps. La aprehensión se realizó en un restaurante de la Alcaldía de Miguel Hidalgo, sin uso de la violencia. En imagen aspectos del restaurante donde de llevo acabo la detención. Foto: Rogelio Morales, Cuartoscuro

El 18 de mayo, la boda por el civil de María del Mar Collado Dot, hija de Juan Collado Mocelo, causó revuelo por la presencia de Enrique Peña Nieto y su pareja Tania Ruiz.

La prensa resaltó la lista de invitados de la clase política –parecida a quienes asistieron en abril al cumpleaños 70 del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari– como el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, el Gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, el Ministro Eduardo Medina Mora, el ex Secretario de Salud José Narro, el ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, entre otros.

De acuerdo con información de Líderes Mexicanos, Collado Mocelo fue abogado del ex Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid. También defendió al empresario Carlos Ahumada en 2004, y fue representante legal de Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Juan Collado fue quien se encargó del divorció de Angélica Rivera y el ex Presidente Enrique Peña Nieto, matrimonio que duró cinco años.

