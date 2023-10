Juego de ‘Star Wars’ mostró en una imagen diferencias políticas entre países

Redacción

EEUU.- Por aquello de que ‘Star Wars’ es una de las sagas más populares y exitosas de la historia del cine y de los videojuegos, a lo largo de los años, hemos podido disfrutar de decenas de títulos ambientados en el universo creado por George Lucas, uno de ellos ‘Star Wars Commander’, juego gratuito para móviles que se lanzó en 2014 y que se cerró en 2020.

Es de relevancia mencionar que el juego era un clon de ‘Clash of Clans’ ambientado en ‘Star Wars’, que nos permitía elegir entre el bando del Imperio Galáctico o el de la alianza Rebelde. Aunque lo más interesante de Star Wars Commander no era su jugabilidad, sino lo que reveló con una simple imagen: las diferencias políticas entre países, según la tendencia de los jugadores a unirse a una u otra facción.

Así pues en 2015, ‘Disney Interactive’ publicó una infografía con el porcentaje de jugadores que eligieron el Imperio o la Rebelión en cada país, basándose en los datos de más de 10 millones de usuarios; resultando una imagen sorprendente, ya que muestra una clara división entre los países más al norte y el sur.

Los países del norte, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania o Francia, se inclinaron mayoritariamente por el Imperio, la facción tiránica y opresora que representa el orden y la estabilidad. En cambio, los países del sur, como México, Brasil, Argentina, Chile o Sudáfrica, se decantaron por la Rebelión, la facción heroica y libertaria que lucha por la democracia y la justicia.

¿Qué explica esta diferencia? ¿Es solo una cuestión de gustos o hay algo más profundo detrás? Una posible razón para esta división podría ser la historia del colonialismo y el imperialismo de los países del norte frente a los del sur, y que es una forma curiosa de recordar en qué mundo estamos.

Star Wars: una saga con trasfondo político

No es la primera vez que Star Wars se relaciona con la política. De hecho, la saga tiene un trasfondo político evidente, que se ha ido desarrollando a lo largo de las películas.

La trilogía original muestra la lucha entre el Imperio y la Rebelión como una metáfora de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La trilogía precuela narra el ascenso al poder del emperador Palpatine como una alegoría del nazismo y el fascismo. La trilogía secuela explora los conflictos entre la Primera Orden y la Resistencia como una analogía de los movimientos populistas y nacionalistas actuales.

Además, ‘Star Wars’ ha sido utilizada por diferentes líderes políticos para hacer referencia a sus ideologías o a sus adversarios. Por ejemplo, Ronald Reagan bautizó su programa de defensa espacial con el nombre de la saga. George W. Bush comparó a Saddam Hussein con Darth Vader. Barack Obama se declaró fan de ‘Star Wars’ y usó un sable láser en un acto público. Donald Trump fue criticado por usar el lema “Make America Great Again” como si fuera el Lado Oscuro.

Así pues, ‘Star Wars’ no es solo una saga de ciencia ficción y fantasía, sino también una saga con un mensaje político implícito o explícito. Y eso se refleja en cómo los fans se identifican con uno u otro bando en una guerra galáctica.

Abajo el Imperio

En conclusión, ‘Star Wars Commander’ fue un juego que nos mostró cómo la política influye en nuestra elección de bando, incluso en un juego para celular. Y aunque el juego ya no está disponible, todavía podemos disfrutar de otros juegos de ‘Star Wars’ para Android, como ‘Star Wars: Galaxy of Heroes’, ‘Star Wars: KOTOR’ o ‘Lego Star Wars: The Complete Saga’.

*Con información de Xataka México.