Juego de Estrellas de basquetbol femenil será en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Gracias al gobierno que encabeza Tere Jiménez Aguascalientes se confirmó como sede del Primer Juego de Estrellas de la Liga Sisnova LNBP Femenil 2023.

El sábado 10 de junio a las cinco de la tarde habrá firma de autógrafos en el Auditorio “Hermanos Carreón” y el domingo 11 de igual manera a partir de las cinco de la tarde comenzarán las acciones principales como son el juego con las seleccionadas de los 11 equipos, concurso de triples, tiro de media cancha y shows de alta calidad.

“El deporte es prevención, es salud, gracias por elegir nuestro Estado, cuentan con Aguascalientes, estoy muy emocionada porque Panteras participa en rama femenil, no nos equivocamos, son primer lugar de la Liga Sisnova LNBP femenil y tienen una mentalidad ganadora”, comentó la gobernadora Tere Jiménez.

“Agradezco a Tere Jiménez, el juego de estrellas llega en gran momento, Panteras en ambas ramas está de regreso gracias a su apoyo este 2023 y este histórico primer juego de estrellas femenil es una gran oportunidad para los fanáticos al basquetbol”, indicó Gabriel Delgado Rodríguez, Presidente del Club Panteras.

Por su parte Sergio Ganem, Presidente de la Liga Sisnova LNBP señaló: “Gracias por abrirnos las puertas, gracias a Gobierno del Estado y a Value este será un evento gratuito y será el partido con mayor cobertura con 51 medios de transmisión de tv nacional e internacional”.

Carlos Bremer, dueño de grupo financiero VALUE comentó “Este evento no es casualidad, agradezco a Tere traer de regreso a Panteras, no dejaremos de apoyar, el basquetbol femenil está en auge”.

En presídium acompañaron a los mencionados el Comisionado de la LNBP Alonso Izaguirre, la Titular del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes Vero González López, el Director General del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes Arturo Fernández Estrada y las jugadoras de Panteras Karla Martínez y la aguascalentense Pamela Martínez.