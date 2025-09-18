Jubilados del ISSSSPEA protestan contra pago de pensiones en UMAS

Redacción

Aguascalientes, Ags.– Un grupo de jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes (ISSSSPEA) se manifestó de manera pacífica a las afueras de los juzgados colegiados, ubicados al poniente de la capital.

Alrededor de medio centenar de inconformes, encabezados por Mario Rodríguez, exigieron que el pago de sus pensiones se realice conforme a la ley, es decir, con base en salarios mínimos y no en Unidades de Medida y Actualización (UMAS), como se viene aplicando actualmente.

Con pancartas en mano y consignas como “¡Fuera la corrupción!”, los jubilados explicaron que el uso de UMAS les representa un severo perjuicio económico, ya que al convertirlas en salarios mínimos, el monto que deberían recibir prácticamente se duplica.

“Nos han venido aumentando en UMAS, pero la misma ley establece que debe ser en salarios mínimos. Eso es lo que estamos pidiendo: que se cumpla lo que corresponde y que se beneficie a todos los jubilados”, declaró Rodríguez.

Finalmente, los manifestantes hicieron un llamado al Poder Judicial para que se apegue a la Constitución y garantice el respeto a sus derechos.