Juan quería amueblar su casa con sillas ajenas, pero fue detenido

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Presunto responsable de robo tipo boquetazo fue detenido por uniformados de la Policía Estatal de Aguascalientes luego de que sustrajera tres sillas de un inmueble, en su intento de fuga pretendió escapar saltando desde la ventana de un segundo piso sin que presentara lesiones que ameritaran su traslado a un hospital, siendo puesto a disposición de la autoridad ministerial.

Oficiales de la Policía Estatal de Aguascalientes que se encontraban realizando su recorrido de vigilancia la madrugada de este lunes sobre Avenida Tecnológico a la altura del fraccionamiento J. Guadalupe Peralta atendieron el reporte en el que se mencionaba que se estaba registrando un robo tipo boquetazo en un inmueble ubicado a la altura del número 1417.

Por lo anterior se trasladaron al lugar detectando en dicho sitio a una persona de sexo masculino que al observar la unidad policial ingresó al predio por el boquete que ya había hecho, pretendiendo darse la fuga saltando desde la ventana de un segundo piso, resultando con algunos golpes que no ameritaron su traslado a un hospital luego de la valoración de paramédicos. En el lugar donde se encontraba el boquete localizaron los policías estatales tres sillas de plástico que ya habían sido sustraídos por dicho sujeto que dijo responder al nombre de Juan n de 25 años de edad

Finalmente, el detenido fue trasladado junto con las tres sillas de plástico recuperadas ante el Agente del Ministerio Público del fuero común el turno en la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho, debido a que se inició una carpeta de investigación en su contra como presunto responsable de daños y robo calificado.