Juan Osorio ya no quiere trabajar con Pablo Montero por su alcoholismo

Redacción

Ciudad de México.- El productor de Televisa, Juan Osorio, estalló en contra de las actitudes de Pablo Montero, quien protagoniza la serie de “El Último Rey”, por sus problemas de alcoholismo.

Recordó que se sintió muy molesto porque el actor faltó a la última grabación del programa debido a que se encontraba bebiendo. Después de eso, Montero se presentó puntual a una reunión convocada por el productor.

“Le dije que lo aprecio. Me dijo: ‘¿me perdonas?’, le dije: ‘No, no te perdono, yo no soy nadie para perdonar, lo que yo estoy haciendo en este momento es quedarme tranquilo y en paz con una actitud que a mí me puede crear un conflicto personal-emocional”, inició Juan Osorio.

“Pablo, qué te vaya como te vaya es tu problema, pero yo nada más quiero pedirte que un día de estos, Dios no lo quiera, te pasa algo y vas a matar a tu madre de una fuerte decepción'”, comentó el productor. Osorio también confrontó a Pablo por sus problemas con la bebida y cómo eso le causará problemas con su familia.

“¿Qué será de esas niñas? ¿Quién las va a proteger?, en eso tienes que pensar Pablo, independientemente si te interesa que tu carrera crezca o no, esas criaturas no tuvieron la culpa en este mundo de tener un modelo de padre cómo estás teniendo tú”, agregó el productor.

Juan Osorio expresó que por fortuna la serie ya concluyó y reiteró que no sea volver a coincidir en ningún proyecto con el actor de 47 años de edad. “Si me preguntas: ¿Juan Osorio volvería a trabajar con Pablo Montero? Ahorita te digo que no, definitivo”.

Con información de TV Notas