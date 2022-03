Juan José Origel rechazó participar en la Casa de los Famosos

Redacción

El conductor de espectáculos Juan José Origel reveló que fue invitado a participar en la primera edición de la Casa de los Famosos. Sin embargo, nunca lo vimos aparecer en el programa. ¿Qué fue lo que pasó?

Durante el programa “Con Permiso”, Origel contó a su compañera Martha Figueroa que la producción del reallity show lo había invitado a participar, aunque de inmediato se negó.

“Yo a estar encerrado, no, no. A mí me hablaron al anterior a la primera temporada de que yo encerrado ahí no podría”, dijo.

Los conductores aprovecharon el programa para hablar sobre la cantante Yuri, quien también habría sido invitada a la segunda temporada y que al parecer sí estará compitiendo ante las cámaras.

Aunque primero se señaló que “La Güera” había suspendido su gira de conciertos porque los boletos nada más no se vendían, Martha negó dicha versión y aseguró que el motivo era su encerrón en la Casa de los Famosos.

“Yo dije que raro porque la güera todo vende y pues ella dice que no pospuso porque no se estuvieran la taquilla, sino porque va entrar a un reality en donde van tener encerrada muchas semanas 5 meses va estar encerrada en reality no puede aventarse hacer la gira”, comenzó Martha.

Con información de TV Notas