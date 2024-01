Juan Escobar pidió salir de Cruz Azul

Redacción

México.- Dejando en claro que fue Juan Escobar quien pidió su salida de Cruz Azul, el técnico del equipo celeste, Martín Anselmi, habló sobre el altercado que sucedió con el lateral paraguayo, ello tras varios días en los que se vivió tensión dentro del campamento de la institución cementera.

En este sentido Anselmi expresó: “En el segundo partido en contra de Querétaro, queríamos ver a Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Carlos Vargas, en el segundo tiempo del segundo amistoso, Juan nos pidió el cambio, creímos que se había lesionado, cuando hablé con él, expresó su inconformidad por estar en el segundo equipo, algo normal, pero el jugador lo entendió, se disculpó. Después él manifestó el deseo de buscar un nuevo reto en su carrera, lo cuál tuve que respetar, no soy el dueño de la vida de nadie”.

Con referencia al debut de La Máquina en el Clausura 2024, Anselmi afirmó que se ha trabajado para poder comenzar la competencia con el pie derecho, pues le causa mucha ilusión jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes.

“Ayer visité el Estadio Azul, no lo conocía, cuándo miré las tribunas, me cuesta trabajo expresar lo que me generó, la palabra que más se acerca a lo que sentí es la de hambre, voy a conocer a los aficionados de Cruz Azul y va a estar el estadio lleno, me dijeron que se agotaron las localidades, toda esa ilusión por lo que venimos construyendo”, declaró.

Respecto al tema del portero colombiano Kevin Mier, quién aún no está registrado ante la Liga MX, Anselmi mostró confianza en que el jugador podrá tener actividad ante el Pachuca en la Jornada 1.

“Me confirmaron que el transfer de Kevin Mier va a estar, y si se quiere va a poder ser de la partida”, concluyó.

*Con información de Excélsior.