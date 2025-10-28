“Jóvenes traviesos se creyeron vulcanizadores… ¡y terminaron ponchados por la policía!”

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El lunes cerca de las 10:30 horas, a través de la señal de radiofrecuencia se alertaba de la presencia de dos individuos ocasionando daños a vehículos estacionados en la calle Jesús Yurem, en la colonia Ojo de Agua.

Ante el aviso, intervinieron policías del municipio capital y a su arribo, fueron recibidos por un hombre que señaló a dos sujetos en posesión de un cuchillo, con el cual estaban ponchando las llantas de los vehículos de la zona.

Rápidamente fueron neutralizados y ante su retención, se les decomisó un arma blanca tipo cuchillo para posteriormente ser detenidos Juan “N” de 17 años y Marcos “N” de 17 años, quienes quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación legal conforme a derecho.