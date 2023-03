Jóvenes de JM participan en la Expo Universidades 2023

Redacción

Jesús María, Ags.-Con la participación de 18 instituciones públicas y privadas, la Instancia de la Juventud de Jesús María, puso al alcance de jóvenes estudiantes la Expo Universitaria 2023, donde pudieron conocer los programas educativos de universidades, con el fin de que continúen con su formación superior.

Al hacer uso de la voz, el presidente municipal dio a conocer a las y los asistentes que el 30 de los jóvenes de Jesús María, deciden no estudiar la preparatoria y otro 50% o más no continúan con su formación universitaria. Es por ello que instó a los estudiantes a buscar oportunidades de desarrollo por medio de las instituciones que este día les presentaron su propuesta educativa.

“Depende de ustedes cambiar su futuro; es una decisión muy personal iniciar o no la universidad, pero quiero decirles que al elegir una carrera y terminarla, hará una gran diferencia en sus vidas. hay muchas opciones para que estudien de manera presencial, los sábados o en línea, aprovechen espero que lo que hoy ven aquí, les sirva”.

Por su parte, la titular de la Instancia De la Juventud, agregó que la vida universitaria marca el rumbo de los jóvenes, aún más la satisfacción de haber llegado hasta el final a pesar de todas las adversidades.

Dentro de este evento también se realizó el panel ¿Qué onda con la universidad? En el que participaron jóvenes profesionistas que hoy son referencia en la entidad.

En el evento se contó con la asistencia del alcalde José Antonio Arámbula López, la titular de la Instancia de la Juventud María Guadalupe de Luna Pérez, el secretario de Desarrollo Social, Rodolfo Esquivel Cañedo, la regidora Aurelia Esparza, así como representantes del Instituto de Educación de Aguascalientes y de Instituto Aguascalentense de la Juventud.