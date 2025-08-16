Jóvenes de excelencia académica serán beneficiados con descuentos en el pago de agua en JM

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Más de una veintena de jóvenes del municipio de Jesús María se han beneficiado con el convenio firmado entre la Instancia de la Juventud y la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS), mediante el cual se otorga un descuento del 50 por ciento en el pago del servicio de agua a estudiantes con promedio de excelencia.

El presidente municipal de Jesús María, César Medina, mencionó que, en el marco del mes de la Juventud, el Gobierno Municipal recuerda a las y los estudiantes que este convenio sigue vigente y los invita a aprovechar esta oportunidad.

“Con este convenio, queremos incentivar el compromiso y esfuerzo de las y los estudiantes jesusmarienses y apoyar a quienes se esfuerzan por mantener un alto rendimiento académico”, dijo César Medina quien agregó que este beneficio está dirigido a estudiantes de bachillerato con un promedio mínimo de 9.5.

Este apoyo es válido por seis meses y podrá renovarse si se mantiene el promedio requerido, para hacerlo válido, es necesario acudir a la Instancia de la Juventud con un comprobante de domicilio de Jesús María, la boleta de calificaciones, identificación oficial de los padres o tutores y mostrar el recibo de agua al corriente en sus pagos.