Joven reportó el robo de su coche. Luego recordó que lo estacionó en otro lugar

Redacción

¿Tienes buena memoria? Ojalá que sea así y no te suceda lo que le ocurrió a una mujer que cometió el error de reportar su auto como robado al salir del cine. Y es que refiere que pensó que lo había dejado en un sitio que finalmente resultó que no era así: se había equivocado.

Fue a través de la cuenta de Twitter de la usuaria ‘@Alelugod’ en donde se dio a conocer la historia viral de este bochornoso momento.

De acuerdo con su testimonio, la mujer reportó a la policía que su auto no estaba en el lugar en el que supuestamente había estacionado. Envuelta en llanto, desesperación y angustia, la mujer subió una imagen en donde se le ve acongojada por la situación junto a la siguiente descripción: “Soy un 10, pero”, escribió.

Asimismo, con otra imagen, la mujer terminó narrando que hasta la policía acudió al lugar. Sin embargo, momentos después recordó en dónde lo había puesto realmente.

“Yo saliendo del cine, pensando que me habían robado mi carro y sólo no me acordé dónde estaba estacionada”, escribió ‘@Alelugod’ con varios emojis de payasos. “Imagínense el nivel de imbécil con el que quedé con la polis”, agregó ‘@Alelugod’.

Como era de esperarse, esta publicación de inmediato se viralizó con múltiples comentarios y reacciones.