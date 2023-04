Joven presuntamente drogada en bar de Aguascalientes no ha presentado denuncia en la Fiscalía

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, aseguró que no hay una denuncia formal de joven mujer presuntamente drogada en un bar al norte de la ciudad.

-¿Entonces solo fue mediática?

-Sí, solo fue mediática.

-¿Hay un presunto video de quién aparentemente adultera la bebida?

-Sí, si tengo conocimiento de eso, pero en estos momentos todavía no hay una denuncia directa de la víctima o de algún familiar.

Figueroa Ortega relató que independientemente de la falta de denuncia están a la espera de que el sector salud les haga saber del resultado de alguna presunta alteración en la bebida y en caso de que sea una situación dolosa se continuará con el caso.

-¿Son frecuentes este tipo de denuncias?

-No, realmente son pocas, sabemos de negociaciones que clausuran por bebidas adulteradas, pero no se tenían denuncias al respecto.