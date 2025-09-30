Joven muere en los separos de la Policía Municipal de Rincón de Romos

Redacción

Rincón de Romos, Ags.- Un hombre de unos 27 años de edad fue detenido la noche del domingo luego de participar en una riña y fue ingresado a las instalaciones policiacas en el Barrio Estancia de Chora.

Sin embargo la noche de éste lunes fue encontrado sin vida al haberse colgado de unos de los barrotes al parecer con una cobija.

Esto evidencia la falta de vigilancia al interior de los separos además de la ausencia de cámaras ya que nunca se percataron que esta persona iba atentar contra su integridad.

De acuerdo con testigos el hecho sucedió cerca de las 19:30 horas de este lunes cuando, a través de los monitores, se observó que el hombre, hasta ese momento desconocido, estaba suspendido con un trozo de cobija, apoyándose en un barrote de la celda.

Luego de ello los uniformados corrieron a descolgarlo y luego dieron parte a los servicios de emergencia que sin embargo cuando arribaron no se les permitió el acceso.

Más tarde se dio apertura a personal de la Fiscalía estatal donde peritos confirmaron que ya no presentaba signos vitales por lo que fue llevado a la capital del estado para

Minutos más tarde, arribaron paramédicos del ISSEA a las instalaciones de la policía, ubicadas en la calle Adolfo Ruiz Cortínez #238, colonia Solidaridad, pero se les negó la entrada, mientras las autoridades se encerraron a la espera del personal de la Fiscalía General de Justicia, en medio de la vergüenza del director y la corporación por la muerte del detenido bajo su custodia.

Posteriormente, llegaron al lugar elementos de la policía de investigación criminal y peritos de la Dirección General de Investigación Pericial, quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.

Trascendió que el cuerpo del detenido presenta golpes en diversas partes, presuntamente provocados durante la riña, situación que ya está siendo investigada por la Fiscalía General de Justicia.