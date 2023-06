Joven gasta más de 1 mdp en un juego móvil y sus padres pierden los ahorros de su vida

Redacción

China.- Los videojuegos móviles en su mayoría al ser gratuitos ofrecen un sistema de transacciones dentro de los títulos que lo hacen adictivos, ya sea para contenido extra dentro de la entrega, o simplemente skins, potenciadores de experiencia, hasta alguna ventaja que te de una superioridad contra tu rival. Esto ocasiona que algunas app para teléfonos inteligentes sean rentables, como ‘Clash Royale’, ‘Free Fire’, ‘League of Legends: Wild Rift’ y ‘Genshin Impact’, son el claro ejemplo de cómo se mantienen siendo free to play a base de micro transacciones.

Este tipo de entregas fueron una de las causantes de que los padres de una adolescente en China perdieron los ahorros de su vida, ya que la chica gastaría aproximadamente unos 64,000 dólares en cuatro meses, y para colmo, sus representantes no se daban cuenta, dado a que la chica ocultaba las transacciones y los respectivos avisos en los movimientos de su cuenta bancaria.

Estos movimientos comenzaron con compras para juegos móviles el cual terminó gastando unos 17,000 dólares, siendo unas adquisiciones puntuales ya que, en el mercado de juegos para teléfonos inteligentes, abundan las entregas gratuitas. Por otro lado, invirtió 29,526 dólares en micro transacciones dentro de las aplicaciones para obtener ventajas, skins y contenido dentro de los títulos, también se menciona que la joven regaló otros 17,000 dólares a diez de sus compañeros de clases para que compraran entregas por su cuenta, esta última la justifica añadiendo que lo hizo para evitar que las molestaran.

Por lo que la cuenta de los padres quedó en 0,5 yuanes, lo equivalente a 1.20 pesos, de los 64,000 mil dólares que llevaban ahorrando toda su vida, esto se vio reducido en varias compras y regalos que realizado la adolescente en diferentes transacciones a lo largo de los cuatro meses donde la suma iba ascendiendo y la chica ocultaba tal movimiento con la finalidad de que sus representantes nunca se dieran cuenta.

La joven argumenta que no entiende conceptos como la procedencia del dinero, dado que para ella no significaba nada estos gastos, pero lo que sí entendía era el registro de transacciones, dado a que fue capaz de borrarlas y que no hubiera evidencia de los movimientos realizados. La familia se ha puesto en contacto con varias empresas de pago para ver si consiguen un reembolso de este dinero, pero de momento no ha habido resolución del problema.

Por otro lado, es curioso que este tipo de casos pasen en China, siendo un país donde se ha restringido el acceso a menores de edad a videojuegos, nombrándolos como productos capaces de generar adicción.

*Información de Xataka México.