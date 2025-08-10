Joven ebrio se volcó en La Constitución

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La noche del sábado 9, alrededor de las 23:20 horas, elementos de la Policía Vial atendieron un percance tipo volcadura registrado sobre la Avenida Siglo XXI, a la altura de la intersección con Avenida Constitución, en el fraccionamiento Pozo Bravo.

De acuerdo con el reporte, un vehículo tipo Sedán, marca SEAT Ibiza, modelo 2016, con placas de circulación del estado de Aguascalientes, circulaba por Avenida Siglo XXI de poniente a oriente, por el carril central.

Al llegar a la intersección con Avenida Constitución, su conductor, de nombre Sergio de 24 años, quien se encontraba en estado de ebriedad, realizó un cambio de carril hacia la izquierda, cayendo en una zanja a desnivel que se encuentra en reparación, lo que provocó que el vehículo volcara sobre su toldo, quedando con el frente orientado hacia el oriente.

En el lugar se presentó la ambulancia de la Cruz Roja, a cargo del personal paramédico, quienes valoraron y brindaron los primeros auxilios al conductor, determinando que no requería traslado para recibir atención médica especializada.