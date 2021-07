Joven demanda a sus papás por haberlo tenido sin su consentimiento

Redacción

India.-En las redes sociales se volvió nuevamente viral la historia de un hombre de 27 años identificado como Raphael Samuel, procedente de la India, que en una declaración ocurrida años atrás anunció que demandaría a sus padres por haber nacido “sin su propio consentimiento”.

La historia de este hombre, que se conoció hace dos años, se popularizó nuevamente debido a que varios grupos antinatalistas lo usaron para argumentar su postura sobre los nacimientos.

De hecho, tras el fracaso de su demanda, de acuerdo con un diario británico, en la corte amenazaron con multarlo por hacerlos perder el tiempo. En febrero de 2019, Raphael Samuel compartía en YouTube su manera de pensar sobre el nacimiento de los hijos, rechazando cualquiera de ellos por motivos morales e interpretando ese proceso como un acto de “alegría y placer” para los progenitores.

“Quiero que todos en la India y en el mundo se den cuenta de que nacen sin su consentimiento. Quiero que comprendan que no les deben nada a sus padres. Si nacemos sin nuestro consentimiento, deben mantenernos durante nuestra vida. Debemos ser pagados por nuestros padres por vivir. A los niños, me gustaría decirles: no hagas nada por tus padres si no quieres. Si quieres, si realmente tienes ganas de hacerlo, hazlo”, expuso el joven en el video viral. Y continuaba diciendo el polémico joven, “Un buen padre pone al niño por encima de sus deseos y necesidades… pero el niño mismo es un deseo del padre. Mi vida fue increíble, pero no veo por qué debería someter otra vida al alboroto de la escuela y la búsqueda de un trabajo, especialmente cuando no pidieron existir”.

Por su parte, sus padres informaron que les parece muy valiente que su hijo decida demandarlos conociendo muy bien que ambos son abogados. Además sellan que les parecen un tanto ilógico los señalamientos de su hijo.

Con información de Noticias Virales