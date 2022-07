Joven deja sus estudios para ser albañil, “amo mi trabajo”, asegura 

Redacción

Francia.-La joven Francesca Hawley se ha vuelto viral en redes sociales debido a que abandonó su Universidad para convertirse en albañil y se dice muy feliz con su decisión. “Amo mi trabajo”, asegura.

Francesca es originaria de Reino Unido y a través de TikTok compartió su decisión de dejar sus estudios superiores para trabajar como albañil, noticia que sorprendió a muchos debido a la nueva ocupación que eligió.

Y es que, el trabajo de albañil es calificado como arduo y relacionado socialmente con un sector vulnerable que tuvo que aprender el oficio para salir adelante.

Se siente feliz con su decisión | TikTok @francescagraceh

“Cuando la gente me pregunta a qué me dedico y les digo que soy albañil, se callan. La gente no me cree y me mira como si estuviera mintiendo”, declaró la joven de 18 años.