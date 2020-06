José Ron delata mal aliento de su compañera Eva Cedeño

Redacción

Muchas de las actividades del país fueron detenidas por el coronavirus y las telenovelas no fueron una excepción. Tal fue el caso de “Te doy la vida”, la cual tuvo que parar sus grabaciones por la pandemia.

Los actores, directores y el resto del equipo se tomaron el tiempo de despedirse de este proyecto, y aunque muchas de las palabras fueron de agradecimientos y bendiciones, fue José Ron quien le hizo una sugerencia a su compañera Eva Cedeño.

“Gracias por tu buena vibra, energía, alegría, entrega, talento, compromiso y complicidad para contar esta historia, neta no pudo haber sido mejor! Me divertí como no tienes una idea. Siéntete orgullosa y satisfecha del trabajo que hiciste! Eres una excelente actriz y una maravillosa protagonista”, pero también le dio un pequeño consejo, para cuando inicie un nuevo proyecto: P.D. En tu próxima novela no comas “huevito” antes de los besos!”.

Las reacciones del cómico comentario no se hicieron esperar. Entre los comentarios, salió la respuesta de la misma actriz, quien también le sugirió un par de cosas al actor.

“Lloré pero no sé di fue de risa. Gracias a ti porque desde el día uno confiaste en mí, porque sin juzgar mi proceso me tomaste de la mano y caminamos justos esta historia”, y finalizó dejando entre ver que no era la única con problemas de aliento por la comida, pues, con algunos emoji, también le aconsejo no comer pescado, ajo ni cebolla: “No lo hagas otra vez” .

La telenovela comenzaba a arrancar en marzo de este año, sin embargo, las transmisiones dejarán de aparecer en julio.

Con información de TV Notas