José Ramón Fernández arremete contra Chivas por veto a ESPN

Redacción

Ciudad de México.-A pesar de ser uno de los periodistas más emblemáticos de México y ser uno de los principales talentos de ESPN, José Ramón Fernández sorprendió a propios y extraños tras señalar un supuesto veto por parte de las Chivas Rayadas de Guadalajara hacia la gente del ‘Líder Mundial en Deportes’, señalando que ese percance debe de llegar a su fin.

Sin dar nombres o aclarar de forma específica desde cuando comenzaron las diferencias por parte del conjunto rojiblanco, durante el programa Cronómetro, José Ramón Fernández en compañía de Adal Franco solicitaron una explicación a la gente de Chivas por su negativa para brindar entrevistas o dejarlos acceder a conferencias de prensa post partidos o entrenamientos.

Si bien, no se sabe el problema por el cual Guadalajara tomó esa postura con la gente de ESPN México, se especula que el principal meollo del asunto radica en los constantes ataques y críticas por parte del periodista Álvaro Morales, quien es uno de los talentos de la cadena televisiva y que desde hace varios años, optó por tomar un papel de detractor de las Chivas.

Álvaro Morales se burló de Chivas (Instagram/ @alvaritomorales// Twitter/ @LigaBBVA)

Por su parte, Adal Franco, quien acompañó a Joserra durante la transmisión, se unió al cuestionamiento. Adal juzgó la postura de las Chivas a interactuar con la cadena, a pesar de recibir elogios en sus programas. Incluso, recordó que una de las salas de prensa del Estadio Akrón, lleva el nombre de José Ramón Fernández.

Tienen su sala de prensa en el estadio (Akron) y lleva tu nombre (José Ramón Fernández), algo que lo puso así el señor Jorge Vergara en paz descanse. No entiendo y comparto que no se trata de que hablemos bien del Guadalajara porque queramos ser porristas; cuando hay que hablar bien, hablamos bien, cuando hay que señalar algo que está mal, lo señalamos y lo seguiremos haciendo. Pero no entiendo, Chivas quiere tomar parejo con todos y si una persona dice algo que no, se enojan con todos.

Con información de ESPN