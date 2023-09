José Manuel Figueroa acusó a Alicia Machado de golpearlo

Redacción

Ciudad de México.-Alicia Machado acusó a José Manuel Figueroa de haberla agredido durante su noviazgo, hace más de 15 años. La ex modelo aseguró en el reality Secretos de las Indomables que el cantante además de pegarle y amenazarla de muerte, pero él ya desmintió y aseguró que quien fue violento en la relación fue ella.

En entrevista con Sale el Sol, el hijo de Joan Sebastian replicó a las acusaciones que hizo la ex Miss Universo, aseguró que las cosas que ha dicho sobre él serían para explotar el concepto del programa en el que está, como lo habría hecho en ocasiones pasadas.

Fue por ello que el intérprete de Quiero y necesito mencionó que en una ocasión, Alicia habría sido quien lo violentó al darle un “revés” porque ella se habría puesto celosa cuando lo vio hablando de forma sospechosa por teléfono, pues él estaba planeando una fiesta sorpresa a la modelo.

José Manuel Figueroa Respondió A Alicia Machado

“Empezamos a celebrarle o a planear la fiesta sorpresa, donde se enojó, se puso celosa de que estaba yo sospechoso hablando por teléfono, me dio un reversazo espectacular. Cancelé yo la fiesta sorpresa (…) me pidió, me rogó que le hiciera la fiesta, yo dije que no podía haber ese tipo de violencias”

Agregó que eso no fue lo único que hizo la ganadora de la primera edición de La Casa de los Famosos, sino que después de que se celebró dicha fiesta “sorpresa”, Machado nuevamente habría actuado violenta con él porque le pidió que se fuera de su casa.

“Tumbó el portón de la casa con su camioneta de lo molesta que estaba porque la había corrido yo, le había pedido que se retirara de la casa porque simplemente no me sentía cómodo con ella porque la relación ya había escalado a una situación que no se debe de permitir”, aseguró.

Esta fue la primera vez que Machado habla abiertamente de lo que sucedió en su relación con el cantante (Instagram/@hoydia)

Asimismo, recordó que en una ocasión Alicia Machado sacó un cuchillo, con el que lo habría amenazado, según sus declaraciones. Esto habría ocurrido el mismo día en que él le pidió que se saliera de su propiedad.

“Ellos (el publirrelacionista de Machado y su mánager) te pueden informar de lo que vieron, del cuchillo que sacó ella para… no sé, yo creo que amenazar, definitivamente”

José Manuel Figueroa quiere que Alicia Machado lo denuncie formalmente

Ya que José Manuel negó haber amenazado y golpeado a Alicia, le pidió a la ex reina de belleza que lo denuncie ante las autoridades, de esa forma cada uno podrá demostrar su respectiva versión de lo que sucedió en su relación.

En una ocasión anterior, Alicia ya había dado a entender que José Manuel le pegaba (Instagram/@josemanfigueroa)

“Si tiene tantas pruebas, si tiene tantas modo y forma y lugar, adelante, ahí está la fiscalía para que pueda asistir su declaración, sus testigos, no caduca a final de cuentas”

Aunado a esto, el intérprete de Expulsado del paraíso mencionó que ellos ya tenían un acuerdo por el que ninguno de los dos hablaría públicamente del otro y, si querían comunicarse entre ellos, lo haría a través de intermediarios.

Alicia Machado acusó a José Manuel Figueroa de agredirla

En el reality Secretos de las Indomables, la ex Miss Universo recordó que tanto ella como Ninel Conde, quien participa en el mismo show, han sido pareja de José Manuel Figueroa. Al hablar del cantante, dijo que tuvo una muy mala experiencia con él porque es “exageradamente violento”.

Alicia Machado señaló a José Manuel Figueroa como un agresor

Todo habría ocurrido en una fiesta, en la que él habría estado drogado, según las declaraciones de Alicia, y primero le dio una cachetada, después la pateó hasta que una persona se interpuso entre ellos.

“Esto nunca lo había hablado, ya me vale madr* porque cuántas veces más me va a amenazar de muerte (…) lo primero que hizo fue llamarme para decirme: ‘Voy a hacer que te saquen de México, que te quiten la residencia que te deporten”, mencionó Alicia.

Con información de Infobae