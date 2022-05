José Elías Moreno aclara rumores sobre su estado

Redacción

Ciudad de México.-Famoso se realiza exámenes.

El actor contó que se le hicieron algunos exámenes para descartar que tuviera cáncer de colon.

Hace un par de días, el actor José Elías Moreno, alarmó a sus seguidores al publicar una fotografía desde el hospital, en el que se le puede ver en una camilla, internado, sin que diera más detalles del por qué se encontraba en esa situación, y solo agradeció a los doctores por la atención.

Recientemente, el actor de telenovelas como ‘Diseñando Tu Amor’, ‘Vencer el desamor’, ‘Amor Dividido’, entre otras, habló para las cámaras de ‘Hoy’ y contó los detalles de su hospitalización, en las que dijo que pensó que se debía a las secuelas de Covid-19.

“Fue un sustote, la semana pasada estaba yo en mi casa, y ya me había estado sintiendo medio mal, por falta de oxígeno, pero yo se lo atribuía al postcovid, y resulta que no, que me hicieron unos estudios y la hemoglobina que tiene que estar por lo general en 14, estaba en 6, o sea, bajísima, mi sangre hecha pomada“, expresó. Señaló que debido a los síntomas que presentó, le hicieron algunos procedimientos para descartar que se tratara de cáncer; “Entonces me hicieron unos estudios, una colonoscopia, endoscopia, yo me enteré hasta que desperté, pero los doctores estaban buscando cáncer, un cáncer de colon, porque todo indicaba que podría ser, pero bendito sea Dios, fue nada más el susto“, platicó en entrevista con Arath de la Torre.

Contó que fue una impresión muy grande cuando los doctores le dijeron que podría ser cáncer, lo que lo hizo ponerse a reflexionar; “Sí es fuerte, lo había imaginado, lo había pensado, pero el hecho de pensar que puedas tener cáncer, son horas muy fuertes, porque te ponen a reflexionar sobre tu vida, sobre lo que has hecho, sobre lo que te queda por hacer, aprovechar el tiempo“, señaló.

Afortunadamente todo quedó en un gran susto para él y su familia, y es su esposa quien ha estado pendiente de su salud, sin separarse de él, por lo que pasarán la celebración del Día de las Madres desde el hospital.

Con información de TVNotas