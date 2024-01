José Eduardo Derbez anunció que será papá

Redacción

Ciudad de México.-Durante la tarde de este jueves 25 de enero y en medio del éxito de su película El Roomie, José Eduardo Derbez sorprendió a sus seguidores con una feliz noticia, pues el actor se convertirá en papá muy pronto por primera vez.

Así lo compartió el ex conductor de Miembros al aire con una publicación en Instagram, en conjunto con su novia Paola Dalay.

“Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Andamos muy felices y nerviosos pero vamos con todo menos con miedo. Te amo Paola”, se lee al pie de un par de imágenes donde se les ve a los novios sosteniendo un ultrasonido del bebé.

Sin dar más detalles del embarazo de Paola, la pareja apareció en una de las postales dándose un beso en los labios.

A menos de 10 minutos de haber compartido la noticia con sus tres millones y medio de seguidores en la red social, el post donde anuncia “la feliz espera”, cuenta con casi 40 mil Me gusta.

Los novios compartieron la feliz noticia en una publicación en conjunto (Foto: Instagram)

Fans y amigos de la pareja externaron su felicidad, pero los que más han resaltado son los comentarios que escribieron los integrantes de la familia Derbez.

Por su parte Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, no escondió su felicidad y así se lo hizo saber a la pareja de próximos papás.

¡Emoción total y felicidad máxima de compartir esta noticia que tan felices nos hace con el mundo! Qué bendición tan grande recibir un angelito más en esta familia, Dios los bendiga a los tres eternamente ¡Los amamos!”

Se desconoce al momento cuánto tiempo de gestación lleva el bebé (Foto: Instagram)

Además del anuncio en su cuenta de Instagram, José Eduardo compartió un video en su canal de YouTube donde él y su novia narran cómo se enteraron de la noticia.

“Estamos soprendidos, emocionados, contentos, ella está embarazada. Yo parezco embarazado, pero ella es la que está. Qué emoción, tenemos la mente con muchas cosas. tenemos nervios, miedo, muy normal, creo yo”, dijo en el video de 15 minutos de duración.

“Yo estaba grabando un proyecto y ella tenía uno que otro síntoma, no le había bajado…le dije ‘hazte la prueba’, ella me iba a acompañar ese día al set de grabación, me dijo ‘mejor ya cuando regresamos en la noche hacemos la prueba’ Se la hizo, la dejó en el baño”.

Fiel a su personalidad curiosa, el también hijo de Victoria Ruffo quiso ser el primero en enterarse del resultado de la prueba de embarazo y así le dio la noticia a su novia.

“La dejó en el baño, se salió, nos hicimos medio güeyes platicando de otra cosa…salí y le dije ‘sí estás embarazada’, lloramos mucho, nos abrazamos y al día siguiente ella se fue a su casa, yo me fui a trabajar. Estaba yo en el trabajo en este rollo, muy distraído, muy disperso, llegué y le conté a mi manager, pensó que era una prueba de Covid”, compartió.

Con información de Infobae