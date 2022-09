Redacción

Ciudad de México.-Jorge Ortiz de Pinedo constantemente acapara la atención por su trabajo artístico, pero desde hace unos días, el famoso desató preocupación entre sus seguidores al hacer una serie de declaraciones en las que asegura que su salud no es nada buena y que incluso, sus días están contados por la gravedad de varias condiciones que padece.

El famoso ofreció una entrevista a la periodista Matilde Obregón para la plataforma de YouTube y en ella el comediante se sinceró sobre cómo su salud se ha deteriorado en los últimos años, pues aunque no ha hecho pausa en su carrera artística, sí se ha enfrentado a fuertes problemas de salud.Jorge Ortiz de Pinedo confiesa grave estado de salud: “Estoy condenado a morir”© Proporcionado por Fama

El intérprete de Dr. Cándido Pérez aseguró que todo comenzó cuando le detectaron un tumor en el pulmón izquierdo, pues tuvo que someterse a una cirugía que deterioro de gran forma su calidad de vida.

“Me detectaron un tumor en el pulmón izquierdo, en el lóbulo superior, me lo quitaron todo”, dijo el famoso, quien confesó que los vicios aumentaron sus problemas de salud, ya que el cigarro también afecto su salud: “Por haber fumado 47 años de mi vida, tengo EPOC”, expresó.

El actor explicó que el tumor cancerígeno que le detectaron en el pulmón izquierdo le afectó mucho, pues también se le desencadenaron otros problemas de salud.

“Agradezco la salud que tengo, que no es buena. No es buena porque me dio hace ocho años cáncer, me detectaron un tumor en un pulmón izquierdo, en el lóbulo superior y me lo quitaron completo, el lóbulo. Ese susto que pasé me provocó diabetes, soy diabético y por haber fumado 47 años de mi vida, tengo EPOC, la enfermedad pulmonar crónica”, dijo.

Es por esta razón que Jorge Ortiz de Pinedo ha tenido que salir en público con oxígeno y aunque a sus 74 años de edad se muestra dispuesto a seguir sus tratamientos, el actor asegura que por su condición cree que tiene los días contados.

“Estoy condenado a morir un día asfixiado porque no voy a poder respirar, eso es una condena, es natural (…) Raúl Vale murió de esto, muchos amigos murieron de cáncer de pulmón y yo no hice caso, entonces me tocó”, afirmó.

Con información de Fama