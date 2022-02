Jonás Chávez Marín sustituye como secretario de seguridad a Porfirio Sánchez 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario general de gobierno Juan Manuel Flores Femat, anunció que el subsecretario, Jonás Chávez Marín se queda al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

En entrevista colectiva el funcionario estatal señaló que “por disposición de ley y además por encargo del gobernador el estaba como encargado de despacho y ya queda como titular, como secretario también por ministerio de ley”.

El encargado de la política interna garantizó la coordinación en materia de seguridad entre los tres niveles de gobierno en donde el propio Jonás Chávez desde su encargo anterior estaba presente en las reuniones en la materia, por lo que no habrá ningún problema.

De igual manera negó que el estado esté apoyando al ahora ex secretario Porfirio Sánchez quien cuenta con su defensa legal personal sin utilizar recursos del estado.Flores Femat manifestó sin embargo que en estos momentos la defensa del ex secretario de seguridad analiza si recurre a la apelación o al amparo al dictarle el juez auto de formal prisión en donde el estado respeta su determinación.

Al final dijo que aún con todo lo ocurrido en estos momentos Sánchez Medoza esta como probable responsable de los hechos que se le imputan en donde no se le ha acreditado su responsabilidad.