Joe Biden responde satisfactoriamente a su tratamiento contra la Covid-19

Redacción

EU.-El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mejorado tras responder bien al tratamiento que se le ha administrado contra la Covid-19, indicó este viernes su médico, Kevin C. O’Connor.

El jueves por la noche su temperatura corporal subió hasta los 37.4 grados, pero se le administró Tylenol, un analgésico y antipirético a base de acetaminofeno, y “respondió favorablemente”, indicaron las autoridades en un comunicado.

Biden, de 79 años, sigue teniendo congestión nasal, fatiga y ocasionalmente una tos seca, pero su pulso, presión sanguínea, frecuencia respiratoria y niveles de oxígeno se mantienen “completamente normales”.

El presidente, que ha recibido las dos dosis de la vacuna y otras dos de refuerzo, está siendo tratado principalmente con el antirretrovírico oral Paxlovid.

President Biden continued working from the White House this morning, including speaking by phone with his national security team. pic.twitter.com/jdQkoDtupR— The White House (@WhiteHouse) July 22, 2022