Joanna Vega-Biestro reveló que  Arath de la Torre la insulto en plena fiesta infantil

Redacción

México.- En la emisión de este lunes en Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro denunció que hace unos días Arath de la Torre la confrontó e insultó enfrente a su hija.

Según manifestó la conductora, todo ocurrió cuando ambos se encontraban en una fiesta infantil en donde el actor se acercó a ella para hacerle un reclamo.

Joanna Vega-Biestro además comentó que el reclamo de Arath de la Torre se debe a que ella hace unos meses dio su opinión sobre el video que el conductor de Hoy subió a sus redes sociales y que causó controversia.

Al respecto detallo “todo surge en febrero cuando él decide grabarse y publicar un video insultando al público diciendo que son unos hue… o flojos porque yo no utilizo el mismo lenguaje que utiliza él. Diciendo que tiene que levantarse todos los días y poner su sonrisa de pen…, aquí se tocó el tema, aquí se le criticó y se habló de su actitud y que por eso sus proyectos estaban fracasando como Doctor Cándido Pérez, eso fue lo que yo dije y está el video y yo siempre sostengo lo que digo”.

La conductora dijo además que el conductor se acercó a ella cuando la famosa estaba con su hija de dos años; Arath le dijo que estaba molesto y de un momento a otro la comenzó a insultar, así como a la pequeña.

Y continuó “le dije a Arath: ‘Te entiendo, pero te pasaste con tu video’ y en eso se me pone en la cara y me dice: ‘¿Te lo dije a ti?’ y le dije: ‘Arath, estoy con mi hija, respeta’. La tenía en la mano y además iba sola porque mi marido no me pudo acompañar a ese evento. Mi opinión sigue siendo la misma y me dice: ‘¿Te vas a sostener?’ y le dije:’ Por supuesto porque yo lo que opino lo digo con conciencia y yo no voy cambiando ni soy veletita’. Por eso lo estoy haciendo público porque con mi hija no se va a meter Arath de la Torre. Me dice: ‘Vete a la chin…’ a grito y en eso le dije: ‘Arath, respeta por favor’ y todavía involucra a mi hija diciendo que toda la porquería que yo soy y digo se va a ir en contra de mi hija y a él le va a dar mucha risa poder ver eso”.

Luego de ello Joanna Vega-Biestro mencionó en el programa que ella podía tolerar que Arath le reclamara, pero no que se metiera con su hija, por lo que tajante agregó “no te voy a permitir que involucres a mi hija en un pleito que es tuyo y mío. Pudiste haberme reclamado y pudiste haberme insultado, pero sin que estuviera ella presente porque sé a lo que me dedico y sé que les encanta reclamar porque todavía me dijiste: ‘Yo te quería’. No recuerdo que me hayas llamado para mi cumpleaños o una Navidad en todos estos años”.

De acuerdo con el relato de la conductora, tras el reclamo Arath seguía viéndola de mala manera y retándola, y añadió “el reclamo lo hubiera aguantado, pero no enfrente de mi hija, involucrándola y después todavía regresas a decirme que no me vuelva a meter contigo. Con mi familia nadie se mete. Yo nunca te dije fracasado como tú dijiste, dije que tus proyectos y hoy sí te lo dio de frente, qué patán te viste y solo quiero que quede esto como antecedente porque todavía seguía la fiesta y él seguía viéndome y retándome”.

Finalmente, Joanna Vega-Biestro le mandó un contundente mensaje al actor y sentenció “si tiene algún otro reclamo ahí está mi teléfono y quiero que por favor digas que no es cierto que me insultaste, me reclamaste y me intimidaste porque así fue y yo no miento. Soy muy clara con mis opiniones y siempre he sido frontal y no voy de veletita y te pido que con mi familia no te vuelvas a meter”.

*Con información de Excelsior.