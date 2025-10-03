JM refuerza la seguridad a través de los comités vecinales y de videovigilancia

Redacción

Jesús María, Ags.-Con el compromiso de fortalecer la seguridad en el municipio, el Gobierno de Jesús María, a través del departamento de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social, impulsa la conformación de Comités de Vecinos Vigilantes, estrategia que ha permitido instalar cámaras de videovigilancia en las colonias que se encuentran mejor organizadas.

Gracias a este esfuerzo conjunto entre ciudadanía y gobierno, en lo que va de la actual administración se han colocado ya 50 dispositivos de videovigilancia en diferentes puntos del municipio, como en El Torito, Chicahuales II, Paseos de Aguascalientes, Los Vásquez y Bella Vista, lo que representa un paso importante en la prevención del delito y la construcción de entornos más seguros para las familias jesusmarienses.

De manera paralela, a través del área de Prevención del delito, la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Jesús María, mantiene un permanente acercamiento con los comités vecinales, reforzando la coordinación y la confianza entre autoridades y vecinos.

El Gobierno Municipal de Jesús María continúa trabajando de la mano con la sociedad para garantizar la tranquilidad de las comunidades y consolidar a Jesús María como un municipio seguro y en paz.