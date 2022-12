JM pide reutilizar para evitar incremento de basura

Redacción

Jesús María, Ags.-Con motivo de las fiestas de fin año, el volumen de residuos sólidos urbanos en el municipio de Jesús María se incrementa un 10 por ciento a lo habitual, informó el titular de la Secretaría de Servicios Públicos, Enrique Barba.

“Generalmente el personal de limpia recolecta alrededor de 90 toneladas de basura pero en estos días la cantidad se incrementa 10%, por eso les hacemos una invitación a reutilizar envolturas de regalos por ejemplo, o bien, procurar no producir tanta basura”, mencionó.

Enrique Barba añadió que aunque la secretaría se preparó para garantizar el servicio durante estos días, es importante que la población comprenda que en ocasiones se han visto rebasados dada la cantidad de basura.

Agregó que otro punto importante es la quema de contenedores, pues además del riesgo que implica, su rehabilitación es costosa.

“Queremos que la población sea paciente y sensible si es que las rutas no llegan puntuales o no se dan abasto, pero también los invitamos a cuidar de la infraestructura urbana como los contenedores pues al final de cuentas, se compran y se rehabilitan con el pago de sus impuestos “, puntualizó.