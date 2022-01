JM dignifica gimnasio de box municipal

Redacción

Jesús María, Ags.-El Gobierno de Jesús María, inauguró el gimnasio de box de la Academia Municipal que fue recientemente renovado y dignificado para el mejor aprovechamiento de las y los alumnos.

Al encabezar el acto, el alcalde José Antonio Arámbula López, detalló que la rehabilitación consistió en la instalación de una cubierta de lona de 353 metros cuadrados, la colocación de ocho mosquiteros a base de perfiles de aluminio y 146.86 kilogramos de fabricación y montaje de estructura metálica en linternilla.

“Era de vital importancia ejercer acción en estas instalaciones del Acuarama, dado que es de las academias deportivas con más alumnos inscritos que no solo sirve de acondicionamiento físico, si no que también ha sido semillero de campeones que han competido a nivel nacional e internacional y lo más importante, ha ayudado a tantas personas a salir de problemas como las drogas y el alcohol, eso, es lo que me hace sentir más orgulloso”, expresó el edil.

Agregó que, por situaciones como esta, es que vale la pena seguir trabajando por Jesús María. Asimismo agradeció el empeño y dedicación del titular de la academia Efrén Limón Castañeda, que además de entrenador ha fungido como consejero y apoyo para muchas personas que ven en el gimnasio un refugio y una oportunidad para cambiar sus vidas.

De la misma manera, giró instrucciones al titular de la Instancia del Deporte, Felipe Loza Muñoz, para que redoble el trabajo del impulso al deporte en el municipio, para que niños y jóvenes no se distraigan en cosas que atenden contra su desarrollo, para ello, adicional a la rehabilitación, fueron entregados un costal, guantes, peras y cuerdas.

Al evento también asistió la presidenta del DIF Liliana Coronado, el secretario de Obras Públicas, César Medina y demás integrantes del gabinete.